Les Matins LCI du 07/11/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du bouclier tarifaire pour la SNCF pour les jeunes et les plus modestes, du lancement de la COP 27 en Egypte, des Mid-terms aux Etats-Unis dans deux jours avec les attaques respectives de Donald Trump et Joe Biden, d'une nouvelle prime fioul, des inondations en Guadeloupe, de la ville de Kherson toujours coupée d'eau et d'électricité, de la victoire de l'OM contre l'OL, d'un voilier français attaqué et coulé par des orques au large du Portugal, du Snowfarming pour conserver la neige d'une année sur l'autre, de deux alpinistes portés disparus en Savoie...