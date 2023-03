Les Matins LCI du 08/03/2023

Aujourd'hui dans la matinale on parle : de la grève reconductible dans les raffineries et les transports à la SNCF et la RATP, de la grève des éboueurs et des incinérateurs bloqués, Kiev dément toute implication dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, le groupe Wagner revendique la conquête de toute la partie orientale de Bakhmout et les congés menstruels dans les entreprises