Les Matins LCI du 08/06/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de l'alerte enlèvement de la petite Malek 8 ans, de la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine et du niveau de l'eau qui baisse à Zaporijia, de la colère de Volodymyr Zelensky contre le manque d'aide, de New York sous des fumées oranges, de l'Armada de Rouen et de Lionel Messi à Miami