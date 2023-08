Les Matins LCI du 08/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la femme retrouvée séquestrée en Moselle où des zones d'ombre surgissent dans l'enquête, d'une nouvelle frappe russe à l'Est de l'Ukraine qui a fait au moins 7 morts et de nombreux blessés, de la possible réouverture du dialogue après le coup d'état au Niger, de la dissolution de l'organisation d'extrême droite Civitas après la tenue de propos antisémites, de ces grosses inondations en Slovénie qui ont fait d'importants dégâts, de la nouvelle augmentation des prix du carburant et des fruits et légumes qui retrouvent de la couleur dans les étales avec souvent des bonnes affaires pour les consommateurs.