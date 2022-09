Les Matins LCI du 08/09/2022

Aujourd'hui dans la matinale on parle : de Nice et du refus d'obtempérer qui s'est soldé par un mort hier, de l'ouverture du CNR, de l'Ukraine et de la reprise de l'est, de l'inflation et du Hard-Discount, d'Olivier Véran, des patinoirs et de la glace, du musée Maillol de la coupe du monde de Rugby, de la défaite de l'OM