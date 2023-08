Les Matins LCI du 09/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de deux des cinq policiers du RAID sortis de leur garde à vue, également de la garde à vue levée du mari de la femme soupçonnée d'avoir été séquestrée et maltraitée en Moselle, de l'armée ukrainienne qui aurait passé le Dniepr non loin de Kherson, des déchets qui s'amoncellent dans la gare Saint-Charles de Marseille, des touristes qui ont dû adapter leurs dépenses à cause des vacances devenues trop chères dans le sud, des incendies qui ravagent la région de l'Algarve au Portugal, du décollage de l'a fusée Ariane 6 reporté et des bleues qualifiées pour les quarts de finale de la coupe du Monde de football