Les Matins LCI du 09/11/2022

Aujourd'hui dans la matinale, édition spéciale pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, dispositif exceptionnel avec nos équipes sur place pour décrypter les résultats. On parle aussi de la grève demain avec les transports bloqués en Île de France, du plus gros gain de loterie de l'histoire à 1.9 milliards de dollars aux Etats-Unis, du bateau de SOS méditerranée Ocean Viking empêché d'accoster en Italie et du conflit diplomatique entre Paris et Rome qui en découle, de la liste des bleux pour le mondial qui sera annoncée ce soir dans le JT de 20h de TF1...