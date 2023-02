Les Matins LCI du 10/02/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du sauvetage d'une mère et sa fille après le séisme en Turquie et en Syrie, de la livraison d'avions par Emmanuel Macron à l'Ukraine, du corps retrouvé à Brest qui pourrait être celui d'Héléna disparue, des blocages en France le 7 mars, de la vaccination contre la grippe pour les enfants dès 2 ans et des légumes bio à 1€ le kilo