Les Matins LCI du 10/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des deux corps sortis des décombres après l'explosion d'un immeuble à Marseille et des 6 personnes encore portées disparues, des 5 morts et une personne portée disparue après l'avalanche dans le massif du Mont-Blanc, les manoeuvres d'encerclement autour de Taïwan par Pékin, des 61 départements placés en vigilance rouge aux allergies au pollen et du match nul entre l'Olympique de Marseille et Lens