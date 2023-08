Les Matins LCI du 10/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'incendie survenu à Wintzenheim en Alsace qui a fait 11 morts, de la CEDEAO qui se réunit aujourd'hui lors d'un sommet extraordinaire, de nouvelles frappes à Zaporijia en Ukraine où 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées, de ces violents incendies qui ravagent l'archipel d'Hawaii, des auditions des 3 policiers du RAID qui doivent se terminer ce matin, de la libération du roumain Iulian Ghergut plus ancien otage occidental encore en captivité au Sahel, de la SNCF qui propose de nouvelles consignes à bagages à proximité d'une trentaine de gares, de la coupe du Monde de rugby qui démarre dans 1 mois en France et de la loterie Méga Millions aux Etats-Unis où près d'1,4 milliards de dollars ont été remportés en Floride.