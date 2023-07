Les Matins LCI du 11/07/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on vous parle : du sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Vilnius en Lituanie, du petit Emile 2 ans et demi toujours porté disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence, des 20 départements placés en vigilance orange pour risque de canicule et orages, des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants, de Vladimir Poutine qui a rencontré Evguéni Prigojine cinq jours après la mutinerie avortée et les préparatifs pour le défilé du 14 juillet