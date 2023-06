Les Matins LCI du 12/06/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des trois localités de l'est de l'Ukraine reconquises, de la fillette de 11 ans tuée dans le Finistère par un voisin, des orages en Île-de-France hier, de l'heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux cette semaine pour les collégiens, du simulateur retraites remis à jour et du 23e titre en Grand Chelem pour Novak Djokovic