Les Matins LCI du 13/02/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du premier pompier sur les lieux de l'accident de la route de Pierre Palmade, des secours en Turquie et en Syrie après le séisme, de l'alerte à la pollution et aux particules fines,de la nouvelle prise côté russe par Wagner, de l'appel d'Elisabeth Borne à la CFDT et FO et de Rihanna enceinte au Super Bowl