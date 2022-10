Les Matins LCI du 13/10/2022

Aujourd'hui dans cette matinale spéciale crise des carburants, on est en direct d'une station essence sur l'A13 à Morainvilliers dans les Yvelines, et on parle : de la grève reconduite sur tous les sites impactés, d'Emmanuel Macron qui estime ce conflit résolu dans 10 jours, du marché noir du carburant qui se développe, des démineurs à Khrakiv qui s'activent pour sécuriser le terrain et remettre le réseau électrique, des 850 mineurs coincés sous terre après une frappe russe sauvés, de la victoire de l'OM face au Sporting...