Les Matins LCI du 15/03/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du 8e jour d'action et de blocages dans les transports et les centrales nucléaires contre la réforme des retraites, de Gérald Darmanin qui réquisitionne des moyens pour évacuer les déchets dans Paris, de la réforme des retraites examinée en Commission Mixte Paritaire à l'Assemblée nationale, de l'ambassadeur russe aux Etats-Unis convoqué après l'incident de drone, du trimestre anti-inflation dans les supermarchés et du quintuplé de Haaland en Ligue des Champions