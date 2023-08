Les Matins LCI du 15/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des incendies qui ont ravagé 500 hectares dans les Pyrénées-Orientales, de l'autopsie du principal du collège de Lisieux qui n'a pas permis de déterminer les causes de son décès, des arrêts maladie qui ont bondi de 30% en 10 ans sur le territoire, de Donald Trump inculpé une quatrième fois pour avoir tenté d'inverser le résultat des élections américaines de 2020 dans l'Etat de Géorgie, de la chute vertigineuse du rouble par rapport à l'euro et le dollar, de l'incendie de Grasse qui a coûté la vie à trois personnes où la piste volontaire est privilégiée et de Romain Ntamack forfait pour la prochaine coupe du Monde de rugby.