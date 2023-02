Les Matins LCI du 16/02/2023

Aujourd'hui dans la matinale on parle : de la grève dans les aéroports, peu de perturbations dans les transports, de Pierre Palmade et ses deux présumés passagers en garde à vue, de la Nupes qui a retirer plusieurs milliers d'amendements à l'Assemblée nationale, de la motion de censure du RN, de l'audit de Noël Le Graët rendu au ministère des sports et la réaction de la ministre des Sports, des ballons russes abattus en Ukraine et vers un mois de "mars rouge" dans les supermarchés