Les Matins LCI du 16/05/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des annonces d'Emmanuel Macron sur la baisse des impôts de deux milliards d'euros d'ici 2027 et la formation de pilotes ukrainiens, de la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats aujourd'hui et demain, d'un jeune sur trois qui ne porte pas la ceinture de sécurité en voiture, de l'alerte maximale sécheresse sur les Pyrénées-Orientales et de la première journée du Festival de Cannes