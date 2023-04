Les Matins LCI du 17/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de l'incendie désormais maîtrisé qui a ravagé plus de 950 hectares dans les Pyrénées-Orientales, du déplacement de Gérald Darmanin à Banyuls, de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1 et LCI, du Soudan au bord de la guerre civile avec de nouveaux affrontements, du jugement aujourd'hui pour Airbus et Air France dans le cadre du crash Rio-Paris et du phénomène des mangas avec le Salon du Livre à Paris