Les Matins LCI du 17/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle d'une mauvaise nouvelle pour les ukrainiens où les avions F-16 tant attendus n'arriveront pas avant l'été 2024, de l'enquête de Lisieux où deux suspects ont reconnu s'être introduits dans le collège avant le décès du principal, de la canicule qui arrive cette semaine sur l'hexagone, de Nicolas Sarkozy qui tacle Emmanuel Macron concernant la gestion de la guerre en Ukraine, d'une enquête pour incendie volontaire aggravé a été ouverte à Argelès-sur-mer, des coûts de scolarité qui vont augmenter de 11,3% par rapport à l'année dernière, d'un bug informatique de la Bank of Irlande qui a permis à ses clients de tirer plus d'argent qu'ils ne possédaient sur leur compte, de l'exhumation d'une trentaine de soldats allemands exécutés par la résistance en juin 1944 en Corrèze et enfin de Manchester City qui a remporté la Supercoupe d'Europe face aux espagnols du FC Séville.