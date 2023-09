Les Matins LCI du 17 septembre

Christophe Beaugrand et Anne-Chloé Bottet vous réveillent avec la Matinale Week-end. Un rendez-vous d'information dès 6h30 les samedis et dimanches, en compagnie de leurs chroniqueurs : Nicolas Domenach pour la politique, David Verhaeghe pour la culture, Catherine André pour l'économie et Matthieu Karmann pour décrypter les dessous de l'actu. Sans oublier la météo de Coralie Dioum.