Les Matins LCI du 18/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir qui n'a pas convaincu les Français, les syndicats et l'opposition, de l'arnaque dont a été victime le département de Saône-et-Loire, de Vladimir Poutine qui s'est rendue à Kherson, de la relaxe d'Airbus et Air France dans le crash Rio-Paris et du médecin centenaire dans le Val-de-Marne qui continue de recevoir des patients