Les Matins LCI du 19/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du premier déplacement d'Emmanuel Macron après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, de Carrefour qui va financer les jours d'absences pour les fausses couches, l'endométriose et les congés menstruels, la prime qui pourrait être donné aux cheminots pendant les JO, de l'inflation du prix des billets d'avion et des places pour les parcs d'attractions et des bouquinistes sur les quais de Seine