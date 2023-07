Les Matins LCI du 19/07/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des derniers ajustements avant le remaniement, de la canicule qui sévit toujours dans le sud-est de la France et partout ailleurs en Europe, des nouvelle frappes survenues cette nuit sur port d'Odessa au sud de l'Ukraine, de Nicolas Bedos visé par une nouvelle enquête pour viol et agressions sexuelles, de l'augmentation du prix de l'électricité à partir de ce 1er août et la sortie en salle ce mercredi du film "Oppenheimer"