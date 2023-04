Les Matins LCI du 21/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de : l'explosion à Belgorod en Russie qui a fait deux blessés, la Chine au coeur d'un appel téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron, du président dans un collège à Ganges, de l'inflation sur les fruits et légumes, du Festival du Livre qui démarre aujourd'hui et de l'exposition Harry Potter à Paris