Les Matins LCI du 21/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des Pays-Bas et du Danemark qui vont livrer au moins 61 avions F-16 à l'Ukraine, de la vigilance orange canicule qui touche 50 départements de l'hexagone, d'un feu de forêt qui a détruit 100 hectares dans les Hautes-Alpes, du témoignage de la petite fille de 7 ans qui a sauvé sa mère en appelant les pompiers, de la tempête Hilary qui menace le sud-ouest des Etats-Unis, de Joe Biden attendu de pied ferme à Hawaï après les incendies qui ont ravagé l'archipel, de l'ouverture d'une enquête après la dégradation d'un golf en marge du "convoi de l'eau" dans la Vienne, de 13 centres de santé qui vont être déconventionnés à partir d'aujourd'hui à cause de fraudes à l'assurance maladie et de la liste des bleus du XV de France pour la coupe du Monde qui sera dévoilée dans le JT du 13h.