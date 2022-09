Les Matins LCI du 22/09/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des manifestations en Russie suite à la mobilisation décrétée par Moscou, de l'échange de prisonniers entre Kiev et la Russie, du prix des carburants au plus bas, du premier parc éolien de France avec la visite d'Emmanuel Macron, d'un nouveau chèque transports de 50€, du prix du petit-déjeuner qui s'envole, de plus de 200 cétacés échoués sur les plages australiennes; de Donald Trump et ses enfants poursuivis pour fraude fiscale, des supermarchés qui vont baisser l'intensité de l'éclairage...