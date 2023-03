Les Matins LCI du 23/03/2023

Aujourd'hui dans la matinale on parle : de la neuvième journée de grève et de mobilisation en France contre la réforme des retraites, des perturbations dans les transports à la SNCF et la RATP, des blocages dans les ports et les dépôts de bus, de la grève des enseignants dans les écoles, des stations-service en manque de carburants et de la visite du roi Charles III en France perturbée