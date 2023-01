Les Matins LCI du 24/01/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des fusillades en Californie, de la neige dans les Hautes-Alpes, de la grève des remontées mécaniques, du prix du carburant au plus haut depuis cet été, des amendes pour stationnement, de la fin des néonicotinoïdes, du rapatriement de femmes et d'enfants de Syrie et de ce couple jugé pour maltraitance à Béthune...