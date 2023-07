Les Matins LCI du 27/07/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des incendies qui sévissent toujours dans l'est de l'Europe avec des conséquences pour le tourisme sur place, du coup d'Etat au Niger, du sommet entre l'Afrique et la Russie qui débute aujourd'hui pour deux jours, de l'année 2022 record en termes de retards de trains sur l’hexagone, de Thor ce danois de 44 ans qui a fait le tour du monde sans prendre une seule fois l'avion et du nageur français Léon Marchand qui décroche un nouveau titre mondial sur le 200m papillon