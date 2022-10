Les Matins LCI du 27/10/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de l'enquête pour la disparition de Justine Vayrac en Corrèze avec des traces de sang retrouvées et son sac a main calciné, de l'exercice militaire avec des blindés en plein cœur de Moscou, des déclarations d'Emmanuel Macron sur la retraite à 64 ans et sur son refus de faire un lien entre immigration et sécurité, du 49.3 à nouveau utilisé par Elisabeth Borne hier pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, des praticiens du "bien-être" radiés de Doctolib, de la répression qui s'accentue en Iran avec les forces de l'ordre qui tirent sur la foule, de la vague de chaleur en Corse avec des départs de feu, du décès d'un enfant de 7 ans après avoir avalé un babybel entier, du feu dans un dépot de carburant en zone occupée par les russes et des "combats extrêmement féroces" d'après le président ukrainien, de la crise des chrysanthèmes, du dernier vidéo-club de province qui ferme ses portes...