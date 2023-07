Les Matins LCI du 28/07/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la première prise de parole de Gérald Darmanin depuis le début de la crise qui agite la police, de ce mois de juillet 2023 le plus chaud jamais enregistré depuis la création des relevés météo, des suites du coup d'Etat au Niger, des troupes ukrainiennes sur terrain où le moral est au plus bas, de la création l'an prochain d'un Pass Colo pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de partir en vacances et de Léon Marchand qui décroche un troisième titre mondial en moins d'une semaine.