Les Matins LCI du 28/10/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : du corps de Justine Vayrac retrouvé après les aveux de son meurtrier présumé, de la chasse aux collaborateurs dans les zones libérées des russes en Ukraine, du discours de Vladimir Poutine qui parle de la décennie la plus dangereuse depuis la seconde guerre mondiale, du don du sang en baisse à cause de la crise des carburants, du plus gros cratère découvert sur Mars après le choc d'une comète, de la hausse des accidents d'automobilistes sans assurance, des difficultés de recrutement des pompiers volontaires dans les zones rurales, de la fin des moteurs thermiques à la vente à partir de 2035 en Europe, du changement pour l'heure d'hiver en période de sobriété énergétique, de l'installation du sapin de noël à Strasbourg...