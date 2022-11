Les Matins LCI du 28/11/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des manifestations géantes en Chine contre la politique zéro Covid de Xi Jinping, des Russes peut-être sur le départ à Zaporijia, des RER qui pourraient être lancés dans les 10 plus grandes villes de France, de ces habitants privés de chauffage et d'électricité à cause d'une grève GRDF, d'un glissement de terrain à Ischia en Italie qui a causé 7 morts, des habitants de Kherson en Ukraine qui recherchent activement les collabos, de la rixe à Coignières avec un ado tué par un jeune homme d'une bande rivale, de la nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques...