Les Matins LCI du 29/06/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de la deuxième nuit de tensions consécutive après la mort de Nahel, 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre, des dégâts en Île-de-France et en régions, d'Emmanuel Macron à Beauvau, de la réaction d'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin et de l'opposition et de Madonna hospitalisée en soins intensifs pour une infection bactérienne