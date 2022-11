Les Matins LCI du 29/11/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de l'éruption du plus grand volcan actif de la planète à Hawaï, des civils les plus fragiles évacuées en Ukraine pour passer l'hiver, de la reprise d'activité à la centrale à charbon de Saint-Avold, des manifestations en Chine très suivies par les Etats-Unis, du préavis de grève chez AirFrance et peut-être Easyjet pour les vacances, des bouchers pris à la gorge qui éteindront les lumières aujourd'hui, du coup de filet dans un cartel de cocaïne, de la condamnation de 5 militants anti-bassines dans les Deux-Sèvres, des pingouins en Méditerranée...