Les Matins LCI du 30/06/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de la troisième nuit de tensions et d'émeutes en Ile-de-France et sur tout le territoire après la mort du jeune Nahel, des 667 interpellations, du policier placé en détention provisoire, des dégradations de commerces dans les villes et de la cellule de crise pour Emmanuel Macron à Paris à 13h