Les Matins LCI Week-end du 05 mai 2024

Bernard Poirette et Anne-Chloé Bottet vous réveillent avec Les Matins LCI Week-end. Un rendez-vous d'information qui commencera dès 6h30 les samedis et dimanches. Info, complicité, proximité et surtout un maître-mot pour ce duo : la bonne humeur ! En compagnie de leur bande de chroniqueurs, ils proposeront aux téléspectateurs un cocktail idéal pour commencer la journée bien informé : Nicolas Domenach pour la politique, Sandra Marconi pour la culture, Mathieu Karmann pour décrypter les dessous de l'actu, Isabelle Gounin à l’économie.Sans oublier la météo avec Coralie Dioum, les correspondants en région, et le rendez-vous politique pour traquer tous les buzz et les bugs de la vie politique.