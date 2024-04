Les Matins LCI Week-end du 14 avril 2024

Edition spéciale du 14 avril 2024, présentée en direct par Bernard Poirette et Anne-Chloé Bottet. ​​​​​​​Celle-ci sera notamment consacrée aux attaques de drones et de missiles de l'Iran contre Israël. Pour décrypter cette actu, Mathieu Karmann; Nicolas Domenach;Guillaume Auda, grand reporter à Jérusalem; Général François Chauvancy, consultant géopolitique LCI; Grégory Philipps, Rédacteur en chef de l'actualité internationale pour LCI et Boaz Bismuth, député du parti Likoud, membre de la commission sécurité et affaires étrangères.