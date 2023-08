Les Matins LCI Week-end du 27/08/2023

Christophe Beaugrand et Anne-Chloé Bottet vous réveillent en douceur avec la Matinale Week-end. Un rendez-vous d'information dès 6h30 les samedis et dimanches. Info, complicité, proximité et surtout un maître-mot : la bonne humeur ! En compagnie de leur bande de chroniqueurs, ils proposent aux téléspectateurs un cocktail idéal pour commencer la journée bien informés : Nicolas Domenach pour la politique, Karima Charni pour la culture, Camila Campusano pour l'économie et Matthieu Karmann pour décrypter les dessous de l'actu. Sans oublier la météo de Coralie Dioum, nos correspondants en région, et l’invité de 9h40 !