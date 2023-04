Les partis pris : "100 jours, le fouillis E. Borne", "Aider les Comores, mais seulement si…" et "Tucker Carlson, bye bye le trublion"

Élisabeth Borne devait traduire en intention concrète les déclarations d’intention d'Emmanuel Macron lors de ses allocutions. Le 17 avril parle de 100 jours, d'apaisement, d’unité, d’ambition et d’action. Jean-Michel espérait que la Première ministre allait nous dérouler un calendrier, ce qui n’a pas été le cas. Selon lui, Élisabeth Borne n’a su déterminer aucune priorité sur toutes les actions et projets de loi qu’elle propose. Jean-Michel Aphatie juge que cette feuille de route, pour les 100 jours à venir, n’a rien de concret, et n’a fait que faire apparaître au grand jour le fouillis Élisabeth Borne.