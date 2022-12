Les partis pris : "Centrafrique, la France laisse un vide", "Le retour de l'ultra-droite", "Vaulx-en-Velin, la colère des habitants", Récession, pas pour la France ?"

On parle tous les jours de la récession, mais voici ce qu'il faut savoir à ce sujet, lance Nicolas Bouzou. En regardant les indicateurs économiques de la France, ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois que des indicateurs sortaient, c'était moins pire que ce qu'on pouvait imaginer au vu du contexte. Un exemple précis concerne l'investissement des entreprises, qui est de 8% de plus qu'avant la pandémie. Il y a également l'emploi, aujourd'hui, on a quasiment un millions de postes de plus à pourvoir qu'au temps de l'avant crise. "En 2022, on craignait beaucoup de choses sur l'économie française, qui ne se sont pas produits, donc ce n'est pas sûr qu'on rentre en récession", conclut-il