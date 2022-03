Les partis pris : Corée du Nord, l’autre menace ; le pire est à venir ; Colonna, le grand malaise ; Ukraine, la tragédie des nouveaux-nés

Olivier Babeau soumet une hypothèse soutenant que la guerre change vraiment. La guerre change fondamentalement les choses. On est rentré dans un autre monde et nous vivons la fin d’une époque. Nous sommes en train de vivre la fin de la démocratisation de la consommation de cette ère qui a commencé avec la fin de la guerre. Le 20e siècle a été un moment d’extraordinaire égalisation des conditions et de la répartition de la richesse. Dorénavant, deux puissants facteurs dont la transition écologique et l’impératif de souveraineté vont causer la raréfaction des biens et services qui seront moins accessibles pour beaucoup de gens.