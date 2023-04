Les partis pris : Des heurts en fin de manifestation à Paris, "Nucléaire, 30 ans de divagation" et "La diplomatie du sarcophage"

À l'appel des syndicats, une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a eu lieu ce jeudi 6 avril. Des heurts ont éclaté en fin de manifestation à Paris. Quel bilan tirer de cette journée ? "Le bilan de la journée, c'est la poursuite de l'échec du mouvement syndical. On peut même dire que le mouvement syndical, au moins depuis un mois, de manière objective, est un échec complet", répond Jean-Michel Aphatie. La Commission d'enquête "visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France" a dévoilé, ce jeudi, un rapport dans lequel il pointe une "divagation politique" depuis le milieu des années 1990. Les rapporteurs voient quatre causes de cette "divagation" : l'emprise des écologistes, la sous-estimation des besoins, l'affaiblissement des filières industrielles, et le dysfonctionnement du marché européen. "C'est une étrange défaite que nous vivons en matière énergétique", réagit François Lenglet. L’exposition événement "Ramsès et l'Or des Pharaons", organisée par les Américains, passe par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, mais seule Paris aura le privilège du sarcophage. Pour Abnousse Shalmani, c'est "la diplomatie du sarcophage". Cette faveur est accordée à la France, par les autorités égyptiennes, pour la remercier d’avoir sauvé la momie du pharaon lors de cette exposition de 1976, alors qu'un champignon avait commencé à ravager la dépouille. L'exposition se tiendra à la Grande Halle de la Villette, du 7 avril au 6 septembre 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.