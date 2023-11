Les partis pris : "Enki Bilal, artiste humaniste", "Référendum, une occasion manquée" et "L'Etat vend les bijoux de famille..."

Tous les soirs, Ruth Elkrief, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI.

"L'Occident est en train de s'effondrer sur lui-même." Ce sont les propos qu'Enki Bilal, dessinateur français, a tenus au cours de son interview avec La Tribune à l'occasion de la sortie de son livre d'art "Shakespeare-Bilal : une rencontre". En effet, il s'inquiète et s'insurge contre l'islamisation et la wokisation du monde. Selon Abnousse Shalmani, "L'islamisme est le cancer de l'islam, mais il est aussi cet islam qui ne peut pas se réformer et se confronter au miroir de la modernité."

Une réunion entre Emmanuel Macron et les parties de l'opposition a eu lieu ce vendredi 17 novembre à Saint-Denis. À l'issue des discussions, il a été conclu que le référendum sur l'immigration ne se tiendra pas. Malgré cela, Ruth Elkrief annonce qu'elle est toujours en faveur du référendum. Selon ses explications, réfléchir ensemble aiderait à recoudre le tissu national. Elle ajoute que chaque voix des citoyens est égale à l'autre et conduirait à se respecter, à s'estimer, à s'échanger et à se réconcilier.

Les ministres de l'Économie et des Comptes publics ont annoncé la vente des biens immobiliers occupés par l'État et les organismes publics. Selon eux, l'objectif est de réduire de 25% les surfaces occupées par l'administration. François Lenglet propose quant à lui de louer et de valoriser le patrimoine de manière différente, tout en conservant la propriété de ses joyaux. Il ajoute que ce serait intéressant de faire payer un loyer réel aux administrations.

Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.