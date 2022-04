Les partis pris : exactions au Mali, encore la Russie... le duel prend forme et le GIEC adoube la technologie !

Dans cette élection présidentielle, l'idée qui s'est imposée, c'est que nous aurons en 2022 le même deuxième tour qu'en 2017. Mais Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour espèrent que le second tour ne sera pas le même. La campagne n'est pas encore faite. Des coups de théâtre peuvent se produire. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont toujours en dynamique. Jean-Michel Apathie pense que le duel prend forme.