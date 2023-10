Les partis pris : "Gangs, le modèle suédois vacille", "Ecologie, il ne faut rien céder" et "Tourisme, quand les taxes s'envolent"

Depuis plusieurs semaines, des dirigeants politiques du bloc central se sont mis à contester des décisions clé de la planification écologique. Bruno Le Maire est favorable au report de l'interdiction de location des passoires thermiques. Edouard Philippe parle de Bombe social en déstressant le marché locatif sans rien céder à l'ambition écologique. "On ne peut pas se plaindre que des hommes politiques essaient de comprendre et d'écouter les couches populaires. Mais est-ce qu'il faut pour autant reculer ? Et comme homme politique, ne pas essayer de résoudre, d'avancer, d'assumer ?