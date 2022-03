Les partis pris : l'OTAN redevient populaire, Ukraine, de sportifs à soldats, la crise alimentaire a déjà commencé et la guerre renforce le duel Macron/Le Pen

Tous les instituts de sondage, même s'ils ont des échantillons et des méthodes différents, placent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du scrutin. L'opinion publique est constituée par blocs relativement solides. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils soient au second tour de l'élection présidentielle. Selon Jean-Michel Apathie, la guerre renforce le duel Macron/Le Pen.