Les partis pris : "La grogne couve contre E. Macron”, "I.A, la peur irrationnelle", et "Descendants d’esclaves, faut-il réparer ?"

Sous la cendre, on pense que tout est éteint parce que la France fonctionne. Mais sous la cendre, il y a le feu. Et les feux, selon lui, ce week-end, on l’a vu dans deux endroits. D’abord au théâtre des Célestins à Lyon samedi. Le personnel, avant la représentation, dit que “la réforme des retraites, il faut la retirer”. Un homme dans la salle se lève et crie “Pas de politique au Théâtre”. Et là, la salle s’écrie “Tais-toi”, et tout le monde applaudit le personnel. Aussi, à l’Olympia dimanche, la vedette qui tenait le haut de l’affiche, une chanteuse norvégienne, demande au public de lui apprendre une ou deux expressions en français, et la salle, spontanément, va lui crier : “Macron démission !”. Jean-Michel Aphatie en déduit donc que la grogne couve contre Emmanuel Macron, sans parler de politique, ni de son camp, ni de son parti, mais des gens.