Les partis pris : la guerre sonne la démondialisation, le vote "se cristallise" et une gifle, un oscar et des larmes

Les téléspectateurs de la cérémonie des Oscars étaient estomaqués dimanche soir après que Will Smith ait giflé Chris Rock sur scène. Il venait de faire une plaisanterie sur son épouse, Jada Pinkett-Smith. L'humoriste a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film "À Armes égales" de Ridley Scott. Will Smith a ensuite remporté l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams. "Je veux m’excuser auprès de l’Académie" des Oscars, a-t-il alors lancé en pleurs. Abnousse Shalmani parle d'une gifle, un oscar et des larmes.